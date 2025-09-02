¡Conquista Veracruz!

Sofía García nadó, pedaleó y corrió en territorio jarocho para apuntarse un triunfo más. La atleta reynosense sigue con la buena racha y ahora conquistó el Triatlón Astri Veracruz, consiguiendo el primer lugar en la modalidad de Sprint, categoría 30-34.

Dominó la competencia de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo de 1 hora 12 minutos y 4 segundos, para terminar en el quinto puesto de la clasificación general.

Sofía regresó a Veracruz donde tenía cuentas pendientes y demostró que en poco tiempo ha logrado evolucionar mucho, para muestra los 4 minutos que le bajó al cronómetro pues el año pasado terminó esta prueba en 1 hora y 16 minutos.

La deportista tamaulipeca dio por terminada su temporada de duatlones y triatlones, pero seguirá compitiendo en algunas carreras atléticas de 5 y 10 kilómetros







