Deportes

¡Conquista Veracruz!

La atleta reynosense clogró el primer lugar en la modalidad de Sprint, categoría 30-34
  • Por: Alberto Gamboa
  • 02 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
¡Conquista Veracruz!

La atleta reynosense brilló en la bicicleta para lograr el primer lugar en su categoría.

Sofía García nadó, pedaleó y corrió en territorio jarocho para apuntarse un triunfo más. La atleta reynosense sigue con la buena racha y ahora conquistó el Triatlón Astri Veracruz, consiguiendo el primer lugar en la modalidad de Sprint, categoría 30-34. 

Dominó la competencia de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo de 1 hora 12 minutos y 4 segundos, para terminar en el quinto puesto de la clasificación general. 

Sofía regresó a Veracruz donde tenía cuentas pendientes y demostró que en poco tiempo ha logrado evolucionar mucho, para muestra los 4 minutos que le bajó al cronómetro pues el año pasado terminó esta prueba en 1 hora y 16 minutos. 

La deportista tamaulipeca dio por terminada su temporada de duatlones y triatlones, pero seguirá compitiendo en algunas carreras atléticas de 5 y 10 kilómetros  



EL MAÑANA RECOMIENDA