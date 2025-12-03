Brilló Sofía en el Maratón Bicentenario Tamaulipas

Sofía García continúa cosechando logros para Reynosa y en esta ocasión no fue en duatlón, sino en el Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025, celebrado el fin de semana en el vecino municipio de Matamoros.

La atleta fronteriza logró el segundo lugar general femenil en los 21 kilómetros (medio maratón), con un tiempo de 1 hora y 32 minutos, solamente por detrás de la corredora originaria de Kenia, Marceline Jepchirchir Kipkemoi.

¿Cómo se destacó Sofía García en el Maratón Bicentenario?

Con esta medalla de plata, Sofía dio por terminadas sus competencias del calendario 2025, pero eso no significa que tendrá vacaciones, por el contrario, se encuentra en la parte más fuerte de su preparación, de cara al primer reto del año 2026 que será el Maratón de Houston, Texas.