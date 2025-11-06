¡Conquistan campeonato!

El delantero Mauricio González "Cachibomba" ingresó en el segundo tiempo para convertirse en el héroe de los Slayers al marcar doblete y guiarlos en imponerse 3-0 al Deportivo Peña para coronarse campeones de la categoría 1era. Fuerza de la Liga Integración Futbol 7.

Durante los primeros 25 minutos ambas escuadras no se hicieron daño, aunque por pasajes los Slayers dominaron, pero no lograron abrir el marcador producto a la buena defensa que presumió el ¨Depor¨.

El segundo tiempo los Slayers tomaron mayor posesión de balón, pero el momento clave fue cuando ingreso de cambio el atacante ¨Cachibomba¨, he inmediatamente respondió en jugada individual y en plena salida del guardameta punteó de pierna derecha para por fin gritar gol.

Los jugadores de Slayers fabricaron descolgada efectiva que fue capitalizada por Jorge Morales, que llegó de sorpresa para empujar la redonda y minutos más tarde Deportivo Peña tuvo mala salida que fue bien capitalizada por el artillero González para sellar el campeonato.

