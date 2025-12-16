Sipri y Jazmín, campeón de la Sabatina Matutina

El conjunto de Sipri y Jazmín hicieron valer su pronóstico de favorito tras adjudicarse el campeonato de la categoría Sabatina Matutina de la Liga R-Siete Ladrillera.

Los ahora nuevos campeones fueron amos y señores del torneo regular al adueñarse del liderato con 40 puntos, esto gracias a la tremenda actuación que tuvieron en la cancha al registrar 13 triunfos, una derrota y el mismo número de empate para de esta manera convertirse en la mejor ofensiva y defensiva con 77 y 39 goles, respectivamente.

En cambio, Edgar Boys en la liguilla se convirtieron en la sorpresa al quedarse con el subcampeonato, ya que finalizaron en el cuarto sitio de la tabla general al sumar un total de 31 unidades.

Los demás conjuntos que no se fueron en blanco son los Ninis y Riders al ocupar el título y segundo lugar de la instancia de Recopa, mientras Tktros y Tecolotes se quedaron con la Recopa Súper Especial.







