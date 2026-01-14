Sindicato vence 13-2 a El Cabrito

De la mano del lanzador Guadalupe Hernández y respaldado por su efectiva ofensiva el Sindicato terminó por vencer ampliamente 13-2 a El Cabrito, para adjudicarse el campeonato de playoff de la letra D1 en la Liga Veteranos de Softbol.

El serpentinero Hernández estuvo en plan grande en cada una de sus salidas al centro del diamante Veteranos 1 para minimizar completamente el line up de El Cabrito, estos últimos por más que intentaron solamente pudieron hacer dos viajes directo al pentágono.

Desde el primer rollo el Sindicato emprendió el ataque al congestionar las almohadillas y sentenció desde temprano la derrota del abridor Guadalupe Cepeda con rally de cuatro carreras.

Los bates efectivos del Sindicato fueron por conducto de Julián Castillo que pegó de 4-3 y Ángel Vicencio de 4-2.



