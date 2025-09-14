Gran disputa por primeros lugares

Las categorías D1, D2 y D3 del torneo sabatino de la Liga Veteranos de Softbol están al rojo vivo al mantenerse el standing sumamente cerrado.

La disputa por los primeros lugares de la tabla general se ha intensificado por lo que en este momento la mayor parte son favoritos por quedarse con el gallardete de temporada regular.

Los peloteros de Sindicato de Comapa mantienen paso ganador al presumir marca positiva de siete ganados y dos derrotas para de esta forma sacarle un juego de ventaja a su más cercano perseguidor de la D1.

Deportivo Medina y Espuelas se han intensificado su disputa por adueñarse del liderato de la letra D2 al estar igualados con foja de 7-2, mientras Primos MX y Bulldogs no aflojan el paso al contar con marca de 7-3 y 6-3, respectivamente.

Las emociones han venido de menos a más en el departamento de la D4 donde la Pila esta con dominio total de 8-1, dejando un poco atrás a La Familia, Tacos El More y Tlacuaches.