La serie está empatada

Todavía no hay nada escrito en la semifinal de la categoría E entre Sin Dientes y Sin Leche que se enfrenta ante los Ahijados de Olán al estar empatados la serie 1-1 en la Liga Veteranos de Softbol.

Durante el primero de las hostilidades Sin Dientes y Sin Leche se lo adjudicaron por apretada pizarra de 11-9, pero en el segundo enfrentamiento los Ahijados de Olán necesitaron de 10 entradas para imponerse al son de 24-23 y obligar a un definitivo tercer encuentro.

En el primero partido los peloteros de Sin Dientes y Sin Leche fabricaron racimo de cuatro carreras en la parte baja de la séptima para conseguir la remontada y dejar tendidos en el terreno a sus contrincantes. Carlos Flores, Alan Tapia y Alfredo Ruiz se aplicaron con respectivos cuadrangulares.

Los Ahijados de Olán estaban con la obligación de sacar el resultado como diera lugar, así que en siete episodios reglamentarios no fueron suficientes, y fue en el décimo rollo, que, con dos carreras, sentenciaron las acciones para igualar la serie semifinal de playoff.

Los Ahijados de Olán consiguieron su venganza al dejar desparramados a sus adversarios en el cierre de la escena 10 en la que destacaron los jonrones de José Guadalupe Hernández, Carlos Guerrero y Jesús H. Hernández.



