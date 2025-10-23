Sin Dientes y Sin Leche apalean a los Migajeros

Un partido demasiado tranquilo tuvieron los peloteros de Sin Dientes y Sin Leche al macanear a placer a los Migajeros por amplia pizarra de 24-1, dentro de las hostilidades de la categoría E de la Liga Veteranos de Softbol.

La ofensiva celeste se hizo presente en el diamante con largo desfile de carreras que protagonizaron en la primera y cuarta entrada de 11 y 10 carreras, respectivamente, para de esta manera finiquitar las acciones por la vía de la misericordia y continuar su paso sólido rumbo al playoff.

El line up de los jugadores Sin Dientes y Sin Leche estuvo altamente encendido por conducto de Alejandro Flores que esparció tres imparables en cinco turnos, Sergio Rodríguez se fue de 4-3 con cuadrangular incluido y Víctor Hernández pegó de 4-2.



