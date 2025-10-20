Un cerrado triunfo del Sin Diente y Sin Leche

Los peloteros de Sin Diente y Sin Leche fueron efectivos a la hora cero y así lo demostraron con cerrado triunfo de 21-20 sobre los Amigos de Chano Cavazos, dentro de la actividad en la Liga Veteranos de Softbol.

Tremenda remontada fue la que consiguieron Sin Diente y Sin Leche al estar abajo en la pizarra de 3-17, pero con el paso de cada una de las entradas la ofensiva fue agudizando cada uno de sus batazos hasta llegar a Carlos Flores que disparo cuadrangular de dos carreras en la parte baja del quinto episodio para dirigirse al triunfo.

Los encargados en convertirse en las bujías de ataque fueron Alejandro Martínez y Jorge Guerra que tuvieron tanda perfecta de 4-4, respectivamente, seguido de Ernesto Cortez y Luis Hernández que se fueron de 4-3, mientras Miguel Rodríguez no se fue en blanco al detonar par de imparables en cuatro turnos legales.

Por su parte Flores, que se convirtió en el héroe del encuentro, al dar el jonrón que marco la diferencia dio de 4-3 para de esta manera ayudar que el lanzador Bernardo Galicia saliera con banderas desplegadas.



