A cerrar el año con una victoria

El cuadrilátero está totalmente listo para la tradicional función de lucha libre navideña donde Estrellato será uno de los regalos.

El Ahijado de Reynosa ha sido confirmado como una de las figuras y estará formando tercia con el Símbolo y Súper Boy Jr. para enfrentarse a la tercia de técnicos; Asterisco Jr, Sustaita y Magnífico.

Estrellato está decidido a despedir el año con una victoria a como dé lugar, por las buenas o por las malas.

Otra batalla que está causando mucha expectación es la que pondrá al ídolo de casa, Rey Astral, cara a cara y mano a mano contra el continuador de una leyenda de la lucha libre mexicana y del mundo, el Hijo de Blue Panther.



