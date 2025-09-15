Marco Antonio Ortiz genera polémica al compartir foto con Club América

El nombre de Marco Antonio "Gato" Ortiz, uno de los silbantes más importantes de México, volvió a ser tendencia en redes luego de que compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía con una figura del Club América.

El central, quien ha sido señalado por marcaciones polémicas a favor del equipo azulcrema en la Liga MX, generó reacciones negativas al compartir un recuerdo al lado de Guillermo Ochoa, actual futbolista del AEL Limassol de Chipre.

En la postal, que de inmediato desató comentarios negativos, se puede ver a ambos sonriendo, acompañados por una frase que refleja la personalidad del silbante:

"Cuídate de los ´expertos´ que saben todo y no han logrado nada", se puede leer en el posteo de Ortiz, quien hace poco presumió estar entrenando en las instalaciones de Boca Juniors, en Argentina.