Texanos, al frente en serie de playoff

Con sorpresivo rally de 12 carreras fue suficiente para que los Texanos doblegarán 17-7 a Montes Martínez para de esta forma ponerse al frente en la serie de playoff de la categoría 65 años y más, correspondiente al Club Social y Deportivo Jubilados y Veteranos.

De esta manera los Texanos terminaron en los primeros lugares del torneo regular, se van arriba en este playoff y de ganar el sábado avanzan a la final de la categoría "A".

Los jugadores de Montes Martínez iban en camino libre al triunfo al estar arriba en la pizarra 7-5, pero inesperadamente al llegar a la sexta entrada fueron sacudidos de fea manera por la ofensiva texana al recetarle una docena de carreras, que termino por marcar el rumbo de las acciones en el campo Manuel Pavón Mortera.

Entre los mejores bateadores, Alfredo Ruiz de 4-2, Agustín Montoya de 4-3, Jaime Lerma se fue de 4-2, Luis Garza de 4-3 y Ezequiel Bazán de 2-2.



