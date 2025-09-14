Deportes

Golean Guerreros a Tigres

Gran partido brindaron los chamacos de la Academia Guerreros Reynosa goleando por marcador de 4-0 a los Tigres Valle Alto en actividad de la jornada 4 de la cancha Luebbert.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 14 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Golean Guerreros a Tigres

La Academia Guerreros Reynosa les pasó por encima a los Tigres Valle Alto.

Gran partido brindaron los chamacos de la Academia Guerreros Reynosa goleando por marcador de  4-0 a los Tigres Valle Alto en actividad de la jornada 4 de la cancha Luebbert. 

Fue una actuación redonda para el delantero Sergio Herrera quien marcó los cuatro goles de su equipo para convertirse en el jugador más valioso del encuentro. 

En la portería Jorge Castellanos hizo su trabajo y resolvió las pocas llegadas del rival para colgar el cero. 

Los Guerreros marchan invictos y ocupan el primer lugar del grupo y sin duda son candidatos al título.

EL MAÑANA RECOMIENDA