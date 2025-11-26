Liga Interprepas de Futbol en recta final

La edición 28 del campeonato de la Liga Interprepas de Futbol está en plena recta final.

¿Cuándo se disputan las semifinales?

Hoy a las 16:15 horas se va a disputar la semifinal femenil entre las escuadras del Cetis 71 ante Itace, que sin duda será un choque bastante llamativo por la calidad de las jugadoras.

¿Qué partidos se juegan en la rama varonil?

En lo que corresponde en la rama varonil se va a disputar la penúltima jornada del torneo en los campos de Reynosa 80. El primer cotejo lo protagonizan Cobat 17 A contra Atlántico a las 15:15 horas, posteriormente es turno de Cobat 17 B medirse con Itace.