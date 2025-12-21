Deportes

Dinora busca talento en el sur

La reynosense Dinora Garza está al frente de esta encomienda y está aportando toda su experiencia.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 21 / Diciembre / 2025 -
La reynosense Dinora Garza está al frente de las visorias.

Más de 40 futbolistas femeniles se presentaron en la zona sur del estado a las visorias que está realizando el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) para integrar las Selecciones Sub-13 y Sub-15 que participarán en el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La reynosense Dinora Garza está al frente de esta encomienda y está aportando toda su experiencia. Las jovencitas escucharon con atención la charla que les dio la ex seleccionada nacional para luego comenzar con los entrenamientos.

