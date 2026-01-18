Afinan detalles en la Selección Femenil Sub 14

La selección Tamaulipas de fútbol femenil Sub-14 continúa con su preparación rumbo a la Olimpiada Nacional 2026. Este fin de semana se llevó a cabo un campamento en la capital del estado dirigido por Francisco Cortés, acompañado por la ex futbolista profesional Dinora Garza, originaria de Reynosa, quien aporta su experiencia al desarrollo de las jóvenes futbolistas.

En la concentración participan jugadoras provenientes de diversos municipios, quienes se encuentran en etapa de evaluación y conformación del equipo que representará a Tamaulipas en la fase regional. El campamento cuenta con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, por conducto del INDE, y se desarrolla tres días a la semana.

Durante la jornada, el director del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano, acudió a saludar a las jugadoras y al cuerpo técnico, además de realizar la entrega de material deportivo para fortalecer su preparación.