Tamaulipecos presentes en la selección nacional de softbol

Los entrenadores tamaulipecos Horacio Berrones, Vicente Frías (de Reynosa) y Julio César Gómez fueron convocados por la Federación Mexicana de Softbol para participar en la reunión de trabajo del cuerpo técnico nacional varonil, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de enero en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Estos tres personajes han formado parte del selectivo nacional en varios procesos consiguiendo logros y poniendo en alto el nombre de Tamaulipas. Se espera un buen año para este deporte y para los softbolistas tamaulipecos que buscarán su lugar en las selecciones mexicanas de las diferentes categorías.







