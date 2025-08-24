Cuarto lugar en voleibol U23

La selección mexicana de voleibol U23, donde participa el reynosense Lorenzo Martínez, cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en el cuarto lugar. El conjunto Azteca cayó en el duelo por la medalla de bronce ante la selección de Cuba 1-3 (25-22, 13-25, 18-25, 23-25).

Aunque no pudo colgarse una presea, Lorenzo ganó una gran experiencia en esta competencia internacional oficial, donde demostró que está a la altura de los mejores jugadores del continente. Brasil se llevó la medalla de oro dejando con la plata a Argentina.

Lorenzo esperará un nuevo llamado ya sea en este TRI juvenil o incluso en la Selección Mayor donde ya ha sido considerado.