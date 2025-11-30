Subcampeones nacionales

El equipo de gimnasia Xtreme JAGS Reynosa IMD puso en alto el nombre de esta frontera tras conseguir el segundo lugar en el evento nacional celebrado en Guadalajara, Jalisco.

La gran actuación del conjunto reynosense les permitió subir al podio en la categoría Infantil Nivel II Porristas y Grupos de Animación, donde solamente fueron superados por el club Lagartos de Nayarit.

Los atletas tamaulipecos se lucieron en su presentación y dejaron en el tercer puesto a los Titanes de Tijuana.

"Desde el primer día quedamos en los primeros lugares y en la final nos quedamos en el segundo puesto solamente por unas milésimas de puntaje, estuvo muy reñido.

Después de varios años de no ir a nacionales resurgimos como los grandes.

Es un orgullo ser entrenador y mucho más ser parte de la formación de estos pequeños grandes atletas", expresó con emoción el entrenador Josué Blanco Reyes.

Es un gran cierre de año para estas pequeñas atletas, pero no habrá tiempo para descansar pues en la agenda tienen un evento internacional que se celebrará en Puerto Vallarta y van por el primer lugar.