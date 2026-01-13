Secundaria 10 culmina la obra

Los peloteros de la Secundaria 10 culminaron la obra sobre Cerezos por amplio marcador de 14-4 para alzarse con el campeonato de playoff de la letra B en la Liga Burocrática de Softbol.

Durante el primero de la serie Secundaria 10 vapuleo a su rival por blanqueada de 16-0 y en el segundo de las hostilidades no los dejo respirar al descargar largo rally de ocho carreras en la parte baja de la tercera entrada para finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

Para los jugadores de Secundaria 10 no tuvieron rival alguno en esta final de postemporada al dominar por completo a su similar de Cerezos.

El lanzador Álvaro Arratia estuvo notable al recetar par de ceros en las dos primeras entradas, siendo suficiente para enfilarse al triunfo y campeonato.

En cambio, el ataque estuvo comandado por Cesáreo Treviño que en cuatro oportunidades en la caja de bateo pegó tres sencillos, mientras Iván Galván y Gil Tijerina también colaboraron con la victoria al irse de 4-2, seguido del jardinero Marco Cuervo que se convirtió en un peligro en las almohadillas al recibir tres bases por bolas y conectar doblete remolcador.



