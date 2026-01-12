Secundaria 10 blanquea a Cerezos

Actuación completa fue la que tuvieron los peloteros de la Secundaria 10 para blanquear 16-0 a Cerezos y de esta manera colocarse al frente (1-0) de la serie de campeonato de la letra B en la Liga Burocrática de Softbol.

El lanzador Álvaro Arratia estuvo en plan grande por espacio de cuatro entradas completas en las que se enfrentó a 17 bateadores y no permitió que ninguno llegará al pentágono, además solamente le conectaron tres imparables para con estos números quedarse con el triunfo.

Por su parte el line up de Secundaria 10 estuvo contundente al fabricar tempranero ataque de siete carreras que salieron de los nueve inatrapables que dispararon sobre los lanzamientos de Saúl Pérez, este último por más que intento contener no pudo sacarle la vuelta al descalabro.

Durante el segundo episodio Jesús Gamborino y Miguel Sosa llegaron a zona prometida, mientras en el tercer acto Gil Tijerina conectó sencillo, Rosbel Ramírez pegó doblete y Edgar Teniente limpio las almohadillas con cuadrangular para sentenciar las acciones por la vía de la misericordia.







