¡Remontada y triunfo!

Los peloteros de Secundaria 10 estaban contra la pared al tener dos out en la última entrada, pero sorpresivamente reaccionaron para fabricar ataque de cuatro carreras y terminar de imponerse 14-12 a Los de Balty, en partido correspondiente de la Liga Burocrática de Softbol.

Los de la ¨Secu¨ estaban cerca de agregar una derrota más en la actual temporada regular al estar abajo en el marcador 10-12, pero en un abrir y cerrar de ojos le dieron la vuelta al desplegar cuatro oportunos imparables que marcaron la diferencia.

González fue el encargado de prender la mecha de la remontada para posteriormente darle oportunidad a Jesús, pero Héctor Pérez se los llevó por delante con limpio doblete y después fue el turno de Treviño de aumentar otra rayita para luego aprovechar pecado del parador en corto y colocar cifras finales.

Ahora fue el turno del lanzador Álvaro Arratia de engrandecerse en el diamante, que termino por hacerlo al conquistar el triunfo, en la baja del séptimo rollo se le embasaron dos bateadores, pero inmediatamente aplico su experiencia para sacar fuera de circulación a los tres que enfrentó.



