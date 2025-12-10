Secundaria 10 avanza a la final al doblegar 15-5 a los Pisporros

Los peloteros de Secundaria 10 no perdieron el tiempo y rápidamente tomaron el mando de la serie semifinal (1-0) al doblegar 15-5 a los Pisporros, dentro de la fiesta grande de la Liga Burocrática de Softbol.

Con inmediato madruguete de ocho carreras en la primera entrada los jugadores de Secundaria 10 cargaron la balanza a su favor gracias a los cuadrangulares que salieron de los bates de Marco Cuervo, Gilberto Tijerina y Jesús Gamborino.

Con esa inmediata lluvia de carreras tuvieron el control total del primero de la serie, que se fusiono con la productiva labor del lanzador Álvaro Arratia, que en toda su labor no atravesó por ningún problema al enfrentar a cada uno de los bateadores por lo que este sábado va ir en busca del segundo triunfo para avanzar a la final.