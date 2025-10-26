Es Secundaria 10 líder de la sabatina

La temporada regular sabatina de la Liga Burocrática de Softbol ha entrado en la recta final por lo que los venideros encuentros son de suma importancia para conseguir la clasificación al playoff.

Los peloteros de la Secundaria 10 han venido de menos a más al colocarse en el primer lugar del standing con ocho triunfos y tres derrotas, siendo considerado el mejor candidato en obtener el campeonato.

Por su parte Deportivo Real los persigue muy de cerca al estar colocado en el segundo sitio con cinco victorias y dos descalabros, mientras en el tercer escalón aparecen los jugadores de los Cerezos que están a un juego de distancia.

Los que han atravesado algunos problemas son los Amigos de Roberto Lucio que están en la pelea por adjudicarse la cuarta plaza con marca de 6-4 y de tener un descuido pueden descender posiciones de conseguir los Pisporros una victoria al registrar 6-5.