En la cima Sección 36 y Amigos de Vázquez

Las novenas Sección 36 y Amigos de Vázquez son los actuales líderes de los standing de las categorías Primera y Segunda Fuerza, respectivamente, en la Liga Municipal de Beisbol Amateur.

Los peloteros de la Sección 36 han tenido inicio perfecto en la temporada regular Primavera-Verano al conseguir productiva racha de tres triunfos en forma consecutiva para de esta manera dejar en el segundo puesto a los Bravos que ostenta récord de 2-1, seguido en el tercer sitio Chamucos de 100 Silva con 3-2.

Por su parte, los Amigos de Vázquez son los amplios dominadores de su departamento para convertirse en los rivales a vencer al registrar cinco victorias al hilo.

Su más cercano perseguidor son Laredo y Sultanes de Urbina que están igualados con foja de 4-1, mientras Cachorros de Jr., se mantiene en la pelea con números positivos de 3-2 y Sultanes esta parejo con 2-2.



