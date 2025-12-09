Conquista Sección 36 Cuadrangular Navideño

Las peloteras de la Sección 36 abrieron su regalo tras ganar la final del Cuadrangular Navideño de la Liga de Softbol Adrián Gaona sobre su similar Cassam por pizarra apretada de 13-12.

¿Cómo logró Sección 36 la victoria en la final?

Fueron cinco episodios altamente emocionantes por ambos planteles, pero el momento clave se dio en la sexta entrada cuando Sección 36 marcó la diferencia y se encaminó a la obtención del título al fabricar tres carreras.

Las mejores bateadoras por parte de la Sección 36 fueron por conducto de Magaly Santiago de 5-3, Elizabeth Cruz 4-3, Mónica Quintero de 3-2 y Silvia Quintero de 4-2.

Detalles del emocionante partido entre Sección 36 y Cassam

Pese a que el encuentro el pitcheo tuvo varios problemas, al final Xóchitl Rodríguez se apuntó el triunfo gracias al aporte que le dio su ofensiva en el momento oportuno.