Se va Jelvis con la cara en alto

Jelvis Yamileth Cerroblanco Balderas terminó su ciclo en eventos de la Conade, siendo una de las mejores levantadoras de pesas de Tamaulipas.

El Macro Regional, celebrado hace unos días en Monterrey, Nuevo León, fue su última oportunidad para avanzar a la etapa nacional y, aunque no logró el objetivo, se va con la cara en alto, pues lo dejó todo en cada levantamiento durante los tres años que compitió.

"Me lastimé el codo en mi primer levantamiento y no se logró, pero me voy contenta con lo que fue mi participación dentro de lo que cabe. No queda más que agradecer por las oportunidades que me brindaron; estos tres años fueron muy bonitos, era algo que yo quería y se me cumplió poder representar a Tamaulipas", señaló la atleta, que dominó esta disciplina y que puede presumir que fue la mujer más fuerte de Reynosa en la disciplina de Levantamiento de Pesas.

A sus 22 años, Yamileth espera ser motivo de inspiración para otras jovencitas que inician en este deporte, y ahora le toca darle la vuelta a la página.

"Ahora me toca dedicarme a mi vida profesional y personal. El deporte siempre estará en mi vida", finalizó.