¡Se baña en oro!

Este triunfo se lo dedicó principalmente a mi familia, a mi entrenador Oscar Manzanares quien fue quien me hizo, a mi entrenador Carlos Noguera que me apoya en mis preparaciones, al IMD y a toda la gente que me apoyó en la rifa y a mis patrocinadores. Todo esto lo hago para traer buenos resultados a Reynosa porque la gente confía en mí y mientras Dios me preste fuerza voy a dar todo de mi".

El "Suave" se presentó con autoridad en las dos peleas que sostuvo en el encordado de CDMX, siendo suficiente para colgarse la medalla de oro.

Su primera aparición en la división 51 kilogramos Élite fue ante el representante de Tlaxcala, que es seleccionado nacional, a quien con nocaut en el segundo round lo derrotó, mientras en la final se encargó de superar con claridad a su rival de Nuevo León, decretándole los jueces el triunfo por decisión unánime.

Inmediatamente el tamaulipeco puso condiciones sobre su oponente de Tlaxcala a quien lo colocó fuera de circulación con un recto y una ráfaga de volados para que el réferi detuviera de inmediato el combate, posteriormente en la pelea por la presea dorada se encargó de buscar de principio a fin a su contrincante siendo esta la fórmula que le funcionó para de esta manera alargar su reinado dentro de la categoría.

"Tanto entrenamiento y esfuerzo que hace uno al final vale la pena el no faltar ningún día entrenar, no faltar hacer tus dietas, el ser disciplinado al final todo vale la pena.

A pesar de que en Reynosa no es alto y en CDMX hay mucha altura me sentí muy fuerte, llevaba buena condición, rápidamente me adapté a la altura y no me sentí cansado pude haber peleado una 3 ó 4 veces más", comentó Jesús al momento de estar descanso en su habitación.

Con este resultado ya son 3 ocasiones que Jesús gana esta competencia de nivel nacional. La primera fue en el 2019, en la división 51 kilogramos Juvenil, en la que finalizó una sequía de más de 30 años que un boxeador de Reynosa no conseguía ganar la justa, después en el 2020 se canceló el evento por la pandemia Covid-19, posteriormente subió de división para ganarla dos veces consecutivas.

Durante el resto de la semana el "Suave" se va dedicar a descansar y el lunes regresa a su habitual entrenamiento con miras a futuras competencias y todo parece indicar que su siguiente objetivo es estar en Brasil con la selección nacional mexicana, pero solamente está a la espera que se lo haga oficial la Federación Mexicana de Boxeo.