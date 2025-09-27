¡Hace historia en la alberca!

Cinco de las 13 medallas que sumó Tamaulipas en paranatación son de Santiago Fonseca Ramírez, quien se convirtió en el máximo medallista reynosense en una Paralimpiada Nacional de CONADE.

Un oro, tres platas y un bronce, es algo histórico para el deporte de Reynosa y lo hizo un joven que no le pone pretextos a la vida a pesar de no tener movilidad de la cintura para abajo.

Santiago se colgó la presea dorada en los 200 metros combinado y las otras medallas fueron en 50 metros libres, 100 metros libres, 400 metros libres y 100 metros dorso.

Sin duda alguna dejó huella en este evento deportivo celebrado en Aguascalientes, que reunió a las y los mejores atletas adaptados del país.

El apoyo de su mamá y del Club de Deporte Adaptado Inclusión Reynosa, así como el gran trabajo de su entrenador, Carlo Barrón, hicieron posible esta gran proeza. A través de las redes sociales el Instituto del Deporte de Tamaulipas felicitó a Santiago.



