¡Una medalla que inspira!El nadador, Santiago Fonseca Ramírez, recibió la primera medalla de plata para Tamaulipas en 100 metros libres
El reynosense Santiago Fonseca Ramírez se convirtió en el primer medallista para Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional 2025, que se está desarrollando en Aguascalientes.
El nadador fronterizo se colgó la presea de plata en los 100 metros libres, categoría S6 Juvenil Menor (13-15 años).
Con mucho orgullo Santiago subió al podio para recibir la preciada medalla que inspiró a los más de 100 atletas que estarán representando a Tamaulipas en distintas disciplinas como boccia, paranatación, paraatletismo, danza deportiva, entre otros.
Santiago nació con mielomeningocele e hidrocefalia, esto significa que no tiene movilidad de la cintura para abajo.
Pero eso no ha sido impedimento para convertirse en un deportista de alto rendimiento y un orgullo para su ciudad y su estado.
ENTÉRATE
- En este evento están participando más de mil 500 atletas adaptados de entidades como Campeche, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas.