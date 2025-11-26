Coyotes se enfrentarán a San Vicente en la final

Los peloteros de San Vicente iluminaron el diamante universitario constantemente con sus batazos para barrer tranquilamente la serie semifinal de playoff por pizarra de 15-5 y 16-5 sobre los Químicos.

Con este resultado, los jugadores de San Vicente avanzaron directamente a la gran final de postemporada para verse las caras con los Coyotes e ir en busca de convertirse en los nuevos monarcas de la justa.

¿Qué ocurrió?

Durante el primero de las hostilidades, el lanzador Alán Zúñiga fue determinante al solamente permitir cinco carreras y su labor fue custodiada por sus acciones ofensivas por conducto de Fernando López y Guadalupe García, que se fueron de 4-3 y 5-4, respectivamente.

¿Cuál fue el desempeño en el segundo encuentro?

En lo que corresponde al segundo encuentro, mantuvieron la mecha encendida por conducto de García, Genaro Ugalde y Jesús Martínez, que dispararon de 5-4 y 5-3 para de esta forma ayudar a que el serpentinero Zúñiga se apuntara su segunda victoria.