San Judas lidera Liga de Futbol Rápido La Joya

Con un total de cinco triunfos en seis partidos los jugadores de San Judas se mantienen de líder en la categoría 2008-2009 de la Liga de Futbol Rápido La Joya.

San Judas se ha convertido en rival a vencer al contar con paso perfecto que lo ha conducido en sumar un total de 15 puntos, mismos que ostentan los Dragones FC, pero la diferencia de goles esta jugando un factor determinante en la tabla general.

En lo que corresponde en la tabla de goleo el delantero Juan Aguilar, que milita en las filas de San Judas, ha marcado un total de 19 anotaciones, dejando abajo a los defensores de los Dragones FC Yahel García y Rafael Guevara que ostentan 15 y 8 tantos, respectivamente.

Por su parte los Chapulines y Niuppi están igualados con 12 unidades para estar dentro de la disputa de la cima.



