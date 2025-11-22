Apalean Rynos a los Diablos

Los peloteros de Rynos le pasaron por encima a los Diablos al combinarse bateo con el buen trabajo del lanzador abridor Char Serna para adjudicarse con el triunfo por amplia pizarra de 21-9, dentro del Torneo Nocturno de Softbol de la Liga Aztlán.

¿Qué ocurrió?

El serpentinero Char Serna mantuvo su dominio sobre los escarlatas para llevarse merecidamente la victoria, en tanto la derrota fue para Roberto Salazar, a quién le madrugaron con un rally de cuatro carreras en la segunda entrada.

El equipo ganador aseguró el triunfo con un rally de cinco carreras en la séptima entrada para de esta manera mantenerse por buen camino e ir en busca de estar dentro de los primeros lugares del standing del organismo.

¿Quiénes destacaron en el partido?

Rogelio Cruz de 5-4 con un jonrón de campo, César Cobos también de 5-4, Hugo Sánchez de 4-2 y Rafael Caballero de 3-2.