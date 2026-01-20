Rynos es líder del Torneo Nocturno

La temporada regular del Torneo Nocturno de la Liga Aztlán de Softbol esta completamente avanzada al jugarse un total de 12 partidos y en estos momentos los peloteros de Rynos se han convertido en los líderes del standing.

Los Rynos cuentan con buenos números al registrar 10 triunfos y solamente dos derrotas, lo cual los colocan en la cima y amplios favoritos para quedarse con el título de campaña, además de ser los principales de ganar el playoff.

Otro de los planteles que se han convertido en protagonista son Estrella Blanca que cuenta con .750 porcentaje en lo colectivo, gracias a los 9 triunfos que han rayado que los han conducido en estar en el segundo puesto.

Por su parte los Nietos del Ruso están en la búsqueda de adjudicarse el liderato al tener foja de 7-4, mientras los Diablos y Fory Five lo persiguen peligrosamente al tener marca positiva de 7-5 y 6-6, respectivamente.



