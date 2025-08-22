Runners de Reynosa invaden Nuevo León

Reynosa le puso un sabor especial a la carrera Héroes Ocultos 2025 que se celebró en San Pedro, Nuevo León. Cerca de 350 runners de esta ciudad invadieron territorio regiomontano.

Eclécticos, Pink Power, Yourfit, Spartan, Galgos, son algunos de los clubes fronterizos que se dieron cita en el tradicional evento atlético, que este año reunió a poco más de 8 mil corredores de diferentes estados del país.

La misión implicó un gasto económico, desde pagar el folio, viajar 228 kilómetros, costear el hospedaje y la alimentación.

También un gran esfuerzo físico para terminar los 15, 10 o 5 kilómetros, en una ruta de muchas subidas. Pero todo valió la pena, ya que disfrutaron desde el momento en que se abrocharon las agujetas, hasta que cruzaron la meta y se colgaron su medalla.

Es así como los runners de Reynosa dejaron huella y ya se preparan para la siguiente aventura.

