Runners unidos contra el cáncer

Más de 350 corredores se unieron a los Doctores de la Risa para hacer posible la cuarta edición de la carrera atlética 5k "No Estás Sola", donde todo lo recaudado fue a beneficio de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.

Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer y la comunidad runner está poniendo su granito de arena.

Las camisetas rosas formaron una enorme mancha cargada de fe y mucha buena vibra, que recorrió la ruta del Parque Industrial Villa Florida.

En la meta, con su nariz roja, los Doctores de la Risa recibieron a todos los participantes con una medalla conmemorativa, pero más que nada con el agradecimiento por unirse a esta noble causa.

Adrián Gudiño y Nora Suárez fueron los primeros en cruzar la meta en sus respectivas categorías, pero las ganadoras fueron Beatriz Armijo, Beatriz Reyes, Martha Monforte y Antonia Contreras, quienes no están solas en esta lucha contra el cáncer.

Una mancha rosa cargada de fe recorrió la ruta del parque Industrial Villa Florida.



