Un homenaje póstumo más, de los muchos que se merece el gran Roque el "Rocky" Montoya, se estará llevando a cabo el próximo viernes 12 de diciembre con una función de boxeo en la Coliseo. Genio y figura arriba de los cuadriláteros, el "Rocky" dejó huella en muchos aficionados y expertos del deporte de los puños, quienes lo han puesto entre los mejores peleadores en la historia de Reynosa. Al "Rocky" le encantaban los golpes y por eso lo recordarán con unos pleitos de exhibición muy atractivos, donde su hijo, Rocky Montoya Jr, peleará contra Axel "Toro" Reyes y José Luis Baltazar Jr. hará lo propio contra Nicky Bentz.

"Tengo un sentimiento muy bonito de formar parte de este gran evento de homenaje a mi papá, se que se lo merece por todas esas grandes batallas contra grandes boxeadores y campeones mundiales, emocionado de saber que voy a subir al ring, quiero darles las gracias al señor Heriberto Deandar, Arturo Serna y Julio Blanco por recordar a papá de esta manera", expresó Rocky Junior.

Aquella épica pelea contra Meldrick Taylor, que quedó inmortalizada en una fotografía, es uno de los grandes recuerdos que tiene de su padre e ídolo.

"Lo que más recuerdo es que dejó muchas amistades dentro y fuera del ring, recuerdo las peleas contra el "Macho" Camacho y la de Meldrick Taylor, se fue a decisión, y recuerdo que en mis peleas me aconsejaba que usara el Jab que él manejaba, era un golpe seco pero bonito", comentó el continuador de la dinastía.

Roque Montoya fue campeón nacional de peso ligero en la década de los 80 ´s, y realizó 5 defensas exitosas.



