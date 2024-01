Ronaldo González va por su revancha en el Atlante

Después de varios torneos siendo protagonista en la Liga de Expansión Mx, Ronaldo González señaló que el cierre del 2023 fue para el olvido, incluso lo calificó como el peor semestre de su carrera.

El futbolista reynosense no le sacó la vuelta a la autocrítica y aseguró que ya le dio vuelta a la página así que está listo para recuperar su mejor versión con los Potros de Hierro del Atlante.

“Ya inició el nuevo torneo y salí a banca pero no tuve participación, pero el equipo ganó y estoy feliz por eso y trabajando al cien ya que el torneo pasado creo que sí fue un torneo muy malo para mi, me atrevo a decir que el peor de mi carrera, pero fueron cosas externas que no quedaban en mi entonces ahorita estoy muy enfocado y contento con el nuevo entrenador, motivado porque me toma más en cuenta y esperando poder tener minutos en la jornada 2 y puro para adelante”, comentó el mediocampista nacido en Veracruz, pero reynosense por elección.

El Atlante se presentó con el pie derecho en casa venciendo 2-1 al Celaya y Ronaldo estuvo en el banquillo.

Tiene la confianza del técnico Daniel Alcántar así que podría ver acción el próximo domingo cuando visiten a los Leones Negros en la jornada 2 del Clausura 2023-2024.