¡Y va por más!

Dentro del mundo deportivo existen muchas frases y una de las más famosas son "Los récords se hicieron para romperse", y esto quedó comprobado por conducto de la reynosense América Hernández que se encargó de poner su nombre en lo más alto al superar la cifra de 200 saques as en la preparatoria Sharyland de Estados Unidos.

El tremendo nivel que ha demostrado en cada partido de voleibol se ha reflejado en los productivos resultados en el equipo Rattlers de Sharyland. Luego de quebrantar la marca impuesta desde hace algunos años, América continúa con la misma explosividad y en estos momentos ya registra 250 servicios.

"Estoy contenta, se siente muy bien, estoy muy orgullosa de mi misma es algo único porque he trabajado muy duro para llegar donde estoy y eso es como una meta de estar en la dirección correcta",

Comentó la atleta, que al estarse acercando al récord sintió un poco de presión, pero al momento de conseguir el objetivo se alegró por el apoyo que le dieron sus compañeras y familia.

La potencia que le imprime en el salto y la pegada desde la línea de saque se ha convertido fundamental para guiar al cuadro rojiblanco en convertirse en protagonistas del distrito tras conseguir más de 30 victorias, pero la meta principal es llegar al State Champs.

"Me siento muy bien con el equipo tenemos todo para llegar muy lejos la escuela lleva años de no tener un equipo tan competitivo y eso es bueno porque estamos haciendo historia porque hace mucho no les ganábamos a los rivales", expresó con una sonrisa y agregó que va en busca de adjudicarse la marca de clavadas que son de mil, ahorita ya llegó a 700.

Las buenas actuaciones de América ha llamado la atención de diversos scouts que han hablado con ella para invitarla a que participe en planteles universitarios del norte de la Unión Americana, pero junto a sus padres de familia evaluará su mejor opción.

Las raíces deportivas de América provienen de sus reconocidos abuelos Julieta y Abel Hernández que por décadas fomentaron el atletismo en Reynosa y formaron a grandes atletas, tal es el caso del ultra maratonista Joel Rodríguez, además el impulso que recibe de sus padres Margarita y Abel Hernández han sido claves en su prometedora carrera.

"Es algo que me da mucho orgullo porque es algo que traemos en la sangre y en cualquier deporte que he practicado le doy con fuerza porque eso fue lo que nos heredaron que seamos deportistas", finalizó.

