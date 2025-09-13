Convocan a rodada muy mexicana

El club Reynosa en Bici está convocando a todos los ciclistas de esta ciudad y de la región, para que participen en su primera rodada temática, que será alusiva al Grito de la Independencia, programada para el martes 16 de septiembre.

Como todos los martes, el punto de reunión será el Museo del Ferrocarril en punto de las 19:30 horas. A todos los participantes se les está pidiendo que asistan con vestimenta muy mexicana, o accesorios relacionados a los festejos patrios.

El recorrido se realizará por el centro de la ciudad donde tienen programadas varias paradas para tomar fotografías grupales.







