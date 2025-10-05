La nueva directiva de la Liga Aztlán de Softbol estuvo de manteles largos al llevar a cabo la ceremonia de premiación del torneo anterior e inaugurar la temporada regular del Torneo Nocturno, que lleva el nombre del gran pelotero ¨Tito Edgar Lugo Ramírez¨.

Roberto Chávez, presidente del organismo, junto a su directiva, e invitados especiales estuvieron presentes para cantar ¨Play Ball¨ y reconocer el desempeño de cada uno de los planteles que resultaron ganadores en las respectivas letras.

El pelotero Tito Edgar Lugo Ramírez fue reconocido al nombrar el Torneo Nocturno de la Liga Aztlán de Softbol.

Las personalidades del deporte que se hicieron presentes fueron Luis Quintanilla, presidente de la Asociación de Beisbol de Tamaulipas, Baltazar Díaz, presidente de la Liga Burocrática de Reynosa, Francisco González López, representante de la Liga Mentor López de Softbol, Rosaura Argüelles, presidenta de la Liga Adrián Gaona y José Heriberto Montes Martínez, promotor del deportivo.

Cada uno de los planteles que militan en la liga le dieron colorido al diamante al protagonizar el tradicional desfile para posteriormente premiar en la categoría A a los campeones de Fervic y al subcampeón Beer Bros, además en la letra B los Amigos de Pinolillo se alzó con el gallardete y Amigos del Chamaco se quedó con el segundo puesto.

El homenajeado Tito Edgar Lugo Ramírez fue el encargado de realizar el lanzamiento de la primera bola y la pelotera Rosaura Arguelles dar el batazo inicial de las hostilidades. Al finalizar el evento se llevó a cabo el ¨Juego de Estrellas¨ de la Liga.