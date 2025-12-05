Tendrán candente mano a mano

Como dicen en el barrio, Súper Boy Jr le cantó un tiro a Rey Astral y éste sin dudarlo aceptó. Es así cómo se cocinó el candente mano a mano que ambos protagonizarán en la Coliseo.

¿Cómo se intensificó la rivalidad entre los luchadores?

De un día para otro, la rivalidad entre estos dos enmascarados se puso al rojo vivo y es bien sabido que el "Junior de Acero" quiere a como dé lugar el Campeonato Crucero que tiene en su poder Rey Astral, así que no se descarta que después de esta batalla pueda darse ese enfrentamiento por el cinturón, el cual resultaría muy atractivo para el público.

Detalles del enfrentamiento en la Coliseo

Súper Boy Jr apareció sin invitación en la lucha estelar del domingo pasado para agredir a Rey Astral. Por segunda semana consecutiva se repitió la escena del pleito callejero, así que se darán con todo en una lucha legal.