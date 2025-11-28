¡Se colgó otro cinturón!

Erick Ortiz se convirtió en el nuevo campeón peso completo de la empresa Resurrexión Lucha Libre, en Monterrey, Nuevo León.

El gladiador reynosense sigue brillando fuera de casa y con mucha autoridad se colgó otro importante cinturón.

Para lograr el título, tuvo que superar a todos sus rivales de grueso calibre como Redimido, Pierroth Jr, Sick Boy, Oro Negro, Hijo de L.A. Park en una lucha modalidad Fatal 5-Way.

"Un gran honor que me tomaron en cuenta para disputar este campeonato, este año fui tomado en cuenta para cuatro aniversarios muy importantes, significa que la edad no me está ganando, le estoy ganando a la edad y la experiencia cuenta, mi preparación del día con día está dando buenos resultados y me siento contento por este triunfo", expresó Ortiz.

Sin tantos reflectores, su trayectoria de 33 años como luchador independiente le ha dejado grandes satisfacciones como 3 campeonatos de WarCity, 1 título de Hybrid Wrestling Houston, 1 campeonato de Riot Lucha Libre, 1 campeonato de Coliseo Houston por mencionar algunos.

Erick Ortiz es un hombre de retos así que rápido expondrá su cinturón, su primera defensa programada para este fin de semana nuevamente en la modalidad de Fatal 5-Way donde se enfrentará contra Flamita, Hijo de L.A. Park, Karis Jr y Redimido.