Reynosenses se hicieron respetar

Los reynosenses Rey Astral y Pitágoras Jr. se hicieron respetar en su casa y con su gente, pues vencieron con mucha categoría a dos herederos de auténticas leyendas, Hijo de Blue Panther y el Villano III Jr. esto en la lucha estelar.

Aunque no eran los favoritos, los locales demostraron que están a la altura de los mejores elementos del país, y la afición les reconoció su gran esfuerzo.

La calidad del Hijo de Blue Panther y el Villano III también tuvo mucho que ver para que la batalla fuera espectacular.

Fue una sola caída donde los cuatro gladiadores hicieron todo para ganarse los aplausos.

Lances suicidas, llaves y castigos donde los de Reynosa lograron salir con los brazos en alto.



