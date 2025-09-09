Reynosenses clasifican a los Parapanamericanos

Los seleccionados reynosenses de Tenis de Mesa en la modalidad de Deporte Adaptado, tuvieron una destacada participación en el Selectivo Nacional celebrado en Zinacantepec, Estado de México.

Ángel David Lorenzo Rubio y Clara Guadalupe Olivares Martínez lograron su clasificación a los Juegos Parapanamericanos Junior 2025, que se celebrarán en Santiago de Chile del 28 de octubre al 3 de noviembre.

Ambos deportistas de alto rendimiento mostraron el gran nivel que han logrado después de todo el entrenamiento realizado durante meses y pusieron en alto el nombre de Tamaulipas.

Con gran esfuerzo y disciplina aseguraron su lugar en la justa internacional, donde representarán con mucho orgullo a Reynosa y a México.



