Reynosenses entran en acción

Los paratletas reynosenses Clara Guadalupe Olivares Martínez y Ángel David Lorenzo Rubio, iniciaron su participación representando a México en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 en Chile.

La primera jornada resultó muy complicada ya que se enfrentaron contra rivales de mucha experiencia. Clara entrará nuevamente en acción este domingo en la modalidad de dobles.



