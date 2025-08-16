Reynosenses van por medallas a Chihuahua

Los seleccionados de la Liga Municipal de Taekwondo viajaron a Ciudad Juárez, Chihuahua para participar en el Torneo Nacional G3 donde pelearán por obtener medallas para Tamaulipas.

Son 45 atletas reynosenses, todos cintas negras, quienes integran esta comitiva que se ha preparado de la mejor manera desde hace varios meses.

La Liga Municipal ha sabido trabajar en conjunto para obtener mejores resultados y sobre todo para lograr que el nombre de Reynosa se respete a nivel nacional.



