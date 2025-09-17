Apuestan a reynosenses

Sin duda alguna para este campeonato de la Liga TDP (Tercera División Profesional), el Club de Futbol Cadereyta ha apostado completamente por los futbolistas de Reynosa y para muestra en su reciente encuentro estuvieron en la cancha cinco jugadores que fueron claves en el triunfo de 3-1 sobre Club Calor Lerdo, encuentro que correspondió a la jornada 2.

La llegada de Edgar Barrón, el torneo anterior, a la dirección técnica del cuadro regiomontano fue de suma importancia para el proyecto futbolístico, ya que sirvió de enlace para visorear a los jugadores de esta frontera que terminaron por ganarse un lugar.

Abraham De León, se ha convertido en el jugador de mayor experiencia, al tener recorrido con los Mineros de Reynosa, posteriormente ingreso a las fuerzas básicas de los Pumas y el torneo anterior se unió a las filas de Cadereyta encargándose de hacer un buen desempeño en el mediocampo y en este amanecer de torneo suma 180 minutos.

Por su parte Christian Conde esta en su segunda justa con los de Nuevo León, ya que en su primera incursión estuvo solido en la defensa al jugar ocho partidos en los que logró registrar 557 minutos. Dentro de su baraje en el futbol milito con Mineros Reynosa, Gavilanes de Matamoros y Club de Futbol Reynosa, en este último no vio actividad.

Dentro de las nuevas adquisiciones que reynosenses para este 2025 fueron Brando Martínez, que ya marcó un gol, Emilio Salazar, que perteneció a las fuerzas básicas Sub15 de Juárez FC, y José Ramírez.



