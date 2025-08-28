Deportes

¡Misión cumplida!

Reynosenses cumplen con marcas requeridas; esperan confirmación del INDE para celebrar su pase a la Paralimpiada Nacional
  Por: Alberto Gamboa
  28 / Agosto / 2025
Los paratletas de Reynosa dieron su máximo esfuerzo en la etapa estatal celebrada en Tampico.

Misión cumplida para los paratletas reynosenses, quienes dieron su máximo esfuerzo en la Paralimpiada Estatal 2025 que se desarrolló en Tampico. 

La mayoría de los seleccionados regresaron a casa con la satisfacción de haber conseguido las marcas requeridas y ahora solamente esperan la confirmación oficial por parte del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) para celebrar su pase a la Paralimpiada Nacional CONADE 2025. 

En este evento se enfrentaron a los mejores deportistas de Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Victoria y Altamira, en las disciplinas de para atletismo, para natación, para ciclismo, entre otras. 

Los entrenadores Aida Islas y Erick López siguen haciendo un gran trabajo en el deporte adaptado de Reynosa donde cada vez hay más niños y jóvenes con ganas de representar a su ciudad. 

En los últimos años, Reynosa ha sido base de la selección de Tamaulipas y este año en Aguascalientes no será la excepción. 

