Misión cumplida para los paratletas reynosenses, quienes dieron su máximo esfuerzo en la Paralimpiada Estatal 2025 que se desarrolló en Tampico.

La mayoría de los seleccionados regresaron a casa con la satisfacción de haber conseguido las marcas requeridas y ahora solamente esperan la confirmación oficial por parte del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) para celebrar su pase a la Paralimpiada Nacional CONADE 2025.

En este evento se enfrentaron a los mejores deportistas de Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Victoria y Altamira, en las disciplinas de para atletismo, para natación, para ciclismo, entre otras.

Los entrenadores Aida Islas y Erick López siguen haciendo un gran trabajo en el deporte adaptado de Reynosa donde cada vez hay más niños y jóvenes con ganas de representar a su ciudad.

En los últimos años, Reynosa ha sido base de la selección de Tamaulipas y este año en Aguascalientes no será la excepción.



