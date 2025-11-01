Se hacen respetar en Mexicali

Una vez más, los boxeadores del Gimnasio Manzanares demostraron que Reynosa es tierra de valientes y se fajaron en el torneo internacional "Guerra en la Frontera", que se celebró en Mexicali, Baja California.

Fue toda una travesía llegar de frontera a frontera, pero valió la pena ya que compitieron en el más alto nivel, y pusieron en alto a Tamaulipas en un evento que reunió a poco más de 900 boxeadores, con grandes prospectos tanto de México como de Estados Unidos.

El gran triunfador fue Fabián Velázquez García, quien regresó a casa con un flamante cinturón y con la medalla de primer lugar en la categoría 50-55 kilogramos, tras haber superado a los rivales de Hermosillo,Tijuana, Mazatlán y Michoacán.

Otros que subieron al podio fueron Stephanie Reyes Cabrera, medalla de plata en la categoría 44-46 kilogramos y Edrick Ventura Molina, segundo lugar en la categoría de 34 kilogramos.

Alejandra Velázquez García, Ricardo Lara Galván, Jayden Lee Fuentes, Mauro José del Ángel y Jesús Alexis Zárate tuvieron una buena participación pues llegaron hasta los Cuartos de Final.

Los padres de familia han mostrado una gran unión en este gimnasio ubicado en la Colonia Arcoiris y son quienes por medio de actividades están costeando los viajes.

Los boxeadores del Gimnasio Manzanares regresaron a casa con medallas y cinturones.